FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklama

Şüphelilerden H.K, M.Ş, V.U, F,I, F.B, A.Y. ve V.A. tutuklanırken, S.G. ve A.R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüte ait eğitim kurumları ile pansiyonlarda çalıştıkları, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve " ByLock " kullandıkları iddiasıyla Balıkesir, İzmir, İstanbul, Manisa, Denizli, Afyon, Adıyaman ve Giresun'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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