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FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray ve Samsum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 3’ü avukat 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı

FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray ve Samsum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 3’ü avukat 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı

03 Ekim 2017 Salı 11:35
FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde bağlantılı oldukları tespit edilen 3’ü avukat 7 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde Aksaray ve Samsun'da 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü avukat 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

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