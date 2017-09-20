FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 20 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kırşehir ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. 17’si Aksaray’da 3’ü diğer illerde olmak üzere 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, Aksaray’daki adreslerde bulunan 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer illerde operasyonun sürdüğü öğrenilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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