FETÖ/PDY operasyonu: 15 öğretmen gözaltında

OPERASYON sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi.

Aksaray merkezli Erzincan ve Balıkesir illerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, 15 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.