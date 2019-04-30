FETÖ’nün TSK yapılanmasında 137 kişi tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan askerlerden 28'i etkin pişmanlıktan yararlanarak, 2'si değişen delil durumuna göre, 1'i de kuvvetli delil bulunsa da kadın olup bakıma muhtaç çocuğu bulunduğundan serbest bırakıldığı bildirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 16 şüpheli de mevcut delil durumu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, şahsi-ailevi sağlık mazereti nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.