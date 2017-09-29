FETÖ’nün suikast timi kararı 4 Ekim’de

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine yönelik Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Şubat 2017 tarihinde başlayan, 43'ü tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada son karar 4 Ekim 2017 Çarşamba günü açıklanacak.

FETÖ'nün suikast timi davasında bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alırken, Fetullah Gülen ile birlikte firari olan ikinci sanık eski Yüzbaşı Burkay Karatepe bulunuyor. Sanıklardan Ramazan Elmas'ın dosyası İzmir'e gönderilmiş ve 47 sanık ile başlayan duruşmada sanık sayısı 46'ya düşmüştü. Dava sürecinde yine sanıklardan Hüseyin Yılmaz isim benzerliği nedeniyle davaya dahil edildiği gerekçesiyle tahliyesine karar verilmişti.

YARGILANAN ESKİ RÜTBELİ ASKERLER

20 Şubat tarihinde başlayan duruşma 225 gün sonra karara bağlanacak. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, 2 tuğgeneral, bir tuğamiral, 6 albay, 4 yarbay, 2 binbaşı, 10 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 2 teğmen ve 13 astsubay rütbesinde eski askerin yargılaması yapıldı. Sivil olarak yargılanan tek sanık ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

HELİKOPTER TEKNİSYENLERİ EK SAVUNMA YAPTI

Dava sürecinde 6 duruşma gerçekleştirildi. 7'nci duruşmada mahkeme tarafından nihai karar açıklanacak ve sanıkların alacakları cezalan kesinleşecek. Bugün yapılan duruşmada helikopterlerin teknisyenleri eski astsubaylar Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit için ek savunma yapmaları istenmişti. Helikopter teknisyenleri yaptıkları ek savunmada, görev çıktığı, fakat görevin içeriği ve mahiyeti hakkında kimsenin bilgi vermediğini, silah kullanmadıklarını, görevlerinin sadece helikopterlerin bakımından sorumlu olduklarını belirtiler. Göreve ellerinde olmayan sebeplerden dolayı dahil edildiklerini açıkladılar.

KARAR 4 EKİM'DE

Helikopterler teknisyenlerinin ek savunmalarının ardından mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Dosyamız karar aşamasına geldi. Dosya kapsamındaki sanıkların son sözlerini söylemesi için 4 Ekim Çarşamba günü duruşma salonunda hazır bulunması gerekli. Başka illerde duruşması devam eden bu dosyanın sanıkları için de ilgili savcılıklarla temasa geçilecek” dedi.

SANIKLAR HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, “Cumhurbaşkanına suikast, ‘Anayasayı ihlal’, ‘Yasama organına karşı suç’, ‘Hükümete karşı suç’, ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, ‘Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’, ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. (İHA)