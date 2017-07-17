FETÖ’nün suikast timi davasında jandarmadan minübüslü önlem

ARALARINDA Tezcan Kızılelma, Yücel Ekizoğlu, Şükre Seymen ve Enesen Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu sanıkların duruşma salonuna gitmemek için araçlardan inmekte direnmesi üzerine otobüs yerine minibüsler kullanılmaya başlandı. Darbeciler, duruşma salonuna otobüs yerine Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne ait minibüsler ile getirildi ve duruşma sonunda yine minibüs ile cezaevine nakledildiler. Bugün yapılan duruşmada sanıklar ile ilgili ortaya konan belgeler hakkında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıkların savunmalarının alınmasına yarın da devam edilecek.