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FETÖ'nün "şantaj arşivi" ortaya çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay çatı davasının sanıklarının ev ve iş yerlerinde bulundu

FETÖ'nün "şantaj arşivi" ortaya çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay çatı davasının sanıklarının ev ve iş yerlerinde bulundu

24 Mart 2018 Cumartesi 15:30
FETÖ'nün "şantaj arşivi" ortaya çıkarıldı
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TELEFON, bilgisayar, CD ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli  bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri, davanın görüldüğü  Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
 
Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen  materyallerde, FETÖ'ye ait çok sayıda doküman, fişleme belgeleri, darbe  girişimine yönelik içerikler ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarına  ulaşıldı.
Bunların arasında örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde önemli konumdaki  general ve subaylara ait olduğu belirlenen gizli çekim yöntemiyle elde ettiği  özel görüntü ve ses kayıtları da yer aldı.
 
Adli bilişim uzmanlarının tespitine göre örgüt, kendisinden olmayan ve  bu yapıdaki kişilere karşı isimlere şantaj yapmak için bu görüntü ve ses  kayıtlarını kullandı.
 
Bu şekilde komuta kademesine kendi mensuplarını yerleştirmek isteyen  FETÖ'nün, bazı TSK mensuplarının yanına kendilerine rakip gördüğü üst düzey  isimleri de ekleyerek terfilere yön verdiği belirtildi.
 
Örgütün bu yöntemle çok sayıda kişiyi saf dışı bırakırken, bir dönem  Hava Kuvvetleri Komutanlığında kritik görevde olan Korgeneral N.D'yi bu şekilde  istifaya zorladığı kaydedildi.
 
Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınların örgüt tarafından  seçildiği, uygunsuz görüntülerin bir kısmının Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata  Karşı Koyma Müdürlüğüne bağlı bilgisayarda bulunduğu ifade edildi.
 
Bu birimde görev yapanların önemli bir kısmı Genelkurmay "çatı  davasının" sanıkları arasında yer alıyor.
 
FETÖ'cü yarbaydan çıkan görüntüler
 
İzmir "Askeri Casusluk" kumpas davasının sanıklarına ait ses kayıtları  ve görüntülerin bir kısmı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik  Şubesinde görevli sanık eski yarbay Hüseyin Yıldırım'da ele geçirildi.
 
Sanık Yıldırım'da, Balyoz davasından 16 yıl hapis cezası alan ardından  2015'te beraat eden emekli Korgeneral T.Ö'ye ait olduğu iddia edilen illegal  yöntemlerle elde edilen ses kaydı da bulundu.
 
Darbe girişiminden 2 ay önce Genelkurmay Başkanlığına atanan bilgi  işlem personeli sanık eski yüzbaşı Ali Çakır'da ise FETÖ'nün yurt dışından yayın  yapan haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerini  yıpratmak için paylaşılan çok sayıda ses kaydı ve doküman ele geçirildi.
 
Adli bilişim uzmanları, Çakır'da bulunan bir başka şantaj içeriğine  ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
  
"Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratan ve kumpas davalarında FETÖ/PDY  terör örgütü tarafından hazırlanıp kendi yandaş medyalarında algı operasyonları  oluşturmaya çalıştıkları, somut verilerden uzak hazırlanmış iftira niteliğindeki  MSN konuşma içerikleri tespit edilmiştir."
 
Balyoz davası sanıklarından emekli Tümgeneral A.G'nin çocuklarına  ilişkin uygunsunuz değerlendirmelerin yapıldığı yazı ve görüntüler ise darbe  girişiminden önce Genelkurmay Personel Başkanlığında görevli sanık eski binbaşı  Yusuf Akdemir'de ele geçirildi.
 
Savunmasında FETÖ ile irtibatının olmadığını iddia eden Akdemir'de  aynı zamanda örgüt elebaşı Gülen'in fotoğraf ve sohbet videoları bulundu.
 
Darbe girişiminden hemen sonra olay yeri inceleme ekiplerinin  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda el koydukları delil niteliğindeki dijital  materyallerden bazılarının kime ait olduğu tespit edilemedi.
 
Bunlar arasında yer alan bir sabit diskte onlarca uygunsuz görüntü ve  aynı içeriğe sahip yüzlerce fotoğraf bulunduğu belirlendi.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 00:28
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖTürk Silahlı KuvvetleriTSK
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