Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Feto’nun mehdiliği Yargıtay izniyle kalktı

Hakim İlhan Karagöz'in aldığı karar 'bu nasıl olur' dedirten cinsten

Feto’nun mehdiliği Yargıtay izniyle kalktı

Hakim İlhan Karagöz'in aldığı karar 'bu nasıl olur' dedirten cinsten

03 Ekim 2016 Pazartesi 08:32
Feto’nun mehdiliği Yargıtay izniyle kalktı
banner404
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i, mahkeme kararıyla “mehdi” ilan eden, Hz. İsa'nın Gülen'in arkasında namaz kılacağını kararında belirten İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Karagöz'ün verdiği karar, Yargıtay'ın da görüşü alındıktan sonra “yok” hükmünde sayıldı. Böylece, Gülen'in mahkeme kararıyla “mehdiliği” de kaldırılmış oldu.
DURUŞMA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; “Balyoz Davası”nın bazı avukatları, bu davanın başlangıcındaki bilirkişilerin görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunmuş, bunların cezalandırılmasını istemişti. Darbe girişiminden 11 gün önce 18. Asliye Ceza Hakimi İlhan Karagöz, şikayetçilerin avukatlarının haberi olmadan duruşma gününü öne aldı, konuyla ilgisi olmamasına rağmen şu kararı verdi: “Asa'yı Musa, Fethullah Gülen Hoca ile birlikte ortaya çıkacak ve daha sonraki süreçte de Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek ve Mehdinin arkasında namaza duracak. Ben de herhalde bu kararımla Ceh-Cah (Mehdinin ikinci ardamı) oluyorum.” Kararı veren hakim İlhan Karagöz, darbe girişiminden sonra tutuklanan hakimler arasında yer aldı. Kararın Yargıtay tarafından mı bozulacağı ya da nasıl bir işlem yapılması gerektiği konusunda Yargıtay'dan görüş istendi. Mahkemenin yeni hakimi Hakan Özer kararı yok hükmünden saydı. Önceki duruşmada sanıkların yakalanması kararı kaldırılmıştı. Yeni kararla yakalama emrinin devam ettirilmesi, Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderilen suç duyurusunun, işlem yapılmadan mahkemeye iadesi istendi. Sanık avukatlarından Hamit Baykara, duruşmanın 8 Aralık tarihine ertelendiğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.10.2016 08:42
Anahtar Kelimeler:
Feto’nun Mehdiliği Yargıtay Izniyle Kalktıİlhan KaragözFetullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim