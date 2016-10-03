Feto’nun mehdiliği Yargıtay izniyle kalktı

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i, mahkeme kararıyla “mehdi” ilan eden, Hz. İsa'nın Gülen'in arkasında namaz kılacağını kararında belirten İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Karagöz'ün verdiği karar, Yargıtay'ın da görüşü alındıktan sonra “yok” hükmünde sayıldı. Böylece, Gülen'in mahkeme kararıyla “mehdiliği” de kaldırılmış oldu.

DURUŞMA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; “Balyoz Davası”nın bazı avukatları, bu davanın başlangıcındaki bilirkişilerin görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunmuş, bunların cezalandırılmasını istemişti. Darbe girişiminden 11 gün önce 18. Asliye Ceza Hakimi İlhan Karagöz, şikayetçilerin avukatlarının haberi olmadan duruşma gününü öne aldı, konuyla ilgisi olmamasına rağmen şu kararı verdi: “Asa'yı Musa, Fethullah Gülen Hoca ile birlikte ortaya çıkacak ve daha sonraki süreçte de Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek ve Mehdinin arkasında namaza duracak. Ben de herhalde bu kararımla Ceh-Cah (Mehdinin ikinci ardamı) oluyorum.” Kararı veren hakim İlhan Karagöz, darbe girişiminden sonra tutuklanan hakimler arasında yer aldı. Kararın Yargıtay tarafından mı bozulacağı ya da nasıl bir işlem yapılması gerektiği konusunda Yargıtay'dan görüş istendi. Mahkemenin yeni hakimi Hakan Özer kararı yok hükmünden saydı. Önceki duruşmada sanıkların yakalanması kararı kaldırılmıştı. Yeni kararla yakalama emrinin devam ettirilmesi, Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderilen suç duyurusunun, işlem yapılmadan mahkemeye iadesi istendi. Sanık avukatlarından Hamit Baykara, duruşmanın 8 Aralık tarihine ertelendiğini söyledi.

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