FETÖ’nün gizli tanığı zabıt katibine 6 yıl hapis

AYDIN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ /PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tanık ve gizli tanık olarak itiraflarda bulunan Kuşadası Adliyesi Zabit Katibi Fehmi D’nin yargılanmasına Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanık Zabıt Katibi Fehmi D., FETÖ/PDY silahlı terör örgüyü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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