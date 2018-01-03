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FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütünün finansal yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 sanık hakim karşısına çıktı

FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütünün finansal yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 sanık hakim karşısına çıktı

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:48
FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava
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ÖRGÜT adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 7'si tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame okundu. Sanıkların, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "finans yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağFetullahçı Terör Örgütü
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