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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:05
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. TSK içerisine sızmış şüphelilerin ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden arama yapmak suretiyle görüşmeler yapıldığı istihbaratını elde edilmesi sonrasında polis ekipleri Sakarya dahil 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaCumhuriyet BaşsavcılığıÖzel SoruşturmaFetö
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