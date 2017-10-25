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FETÖ'nün "askeri hakimlik sınavı"ndaki soru hırsızlığı sanık ifadesinde

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski hakim A.Y, örgütün askeri hakimlik sınavındaki soru hırsızlığını anlattı

FETÖ'nün "askeri hakimlik sınavı"ndaki soru hırsızlığı sanık ifadesinde

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski hakim A.Y, örgütün askeri hakimlik sınavındaki soru hırsızlığını anlattı

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:33
FETÖ'nün "askeri hakimlik sınavı"ndaki soru hırsızlığı sanık ifadesinde
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ETKİN pişmanlık kapsamında örgütün deşifre edilmesine yönelik önemli  bilgiler verdiği için 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanan A.Y, örgütle  dershane yıllarında tanıştığını anlattı.
 
Hukuk fakültesini 2007 yılında kazandıktan sonra dershane  öğretmenlerinin yönlendirmesiyle "ışık evleri"nde kaldığını ifade eden A.Y,  "Evdeyken kod isim kullanmamız istendi. Benim de 'Hasan' ismini kullanmam  gerektiği çünkü devlete atandığımızda cemaat geçmişimizin bilinmemesi için  gerekli olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.
Ortaokul 2. sınıf öğrencilerine ders anlattığını, 2-3 ay süreyle "ev  abil iği" de yaptığını ve bu öğrencilerin askeri lise sınavlarına  hazırlandığını vurgulayan A.Y, üniversite bittikten sonra memleketine döndüğünü  bildirdi.
 
Daha sonra hakimlik sınavına hazırlanmak için tekrar Ankara'ya  döndüğünü aktaran A.Y, şunları kaydetti:
 
"Ankara'ya gittiğimde beni Levent isimli kişi karşılayıp sınava  hazırlanacağım Yenimahalle semtindeki eve götürdü. Bu evde ben, İ.K, S.B, S.A,  daha sonra da F.K. (idari yargı hakimi), E.A, (idari yargı hakimi) ve A.D. (adli  savcı) kalıyordu. Bu kişilerle birlikte mülakatı geçip staja başlayıncaya kadar  aynı evde sınava hazırlandık. Burada sıkı bir takip vardı ve ayrı ayrı ne kadar  çalıştığımızı hangi konuları ve dersleri bitirdiğimiz haftalık detaylı olarak  takip ediliyordu.
 
Eylül ayında Levent 'abi' gelerek bizlerle ayrı ayrı görüştü. Benimle  görüşürken askeri hakimlik sınavına başvurmamı istedi.  Ben de askeri hakimlik  istemediğimi ancak ısrarı edince başvuru yaptım. Levent abi, sınavdan birkaç gün  önce eve gelerek herkesle ayrı ayrı görüştü. Benimle görüştüğünde çantasından bir  fotokopi kağıdı çıkararak, bunda askeri hakimlik sınavının soru ve cevapları  olduğunu, bunları ezberleyerek sınava girmemi ve soruları 80 puana ayarlayarak  cevaplamamı istedi. Ben bunu istemediğimi söyleyince o da bunun bir istişare  kararı olduğunu gerekirse kazanmam halinde gitmeyeceğimi ancak sınavı bu şekilde  yapmam gerektiğini söyledi ve bunu kimseye anlatmayacağıma dair yemin ettirerek  ayrıldı."
 
"Yanlış dahi olsa istişare kararını uygulamak sevaptır"
 
A.Y, sınav puanının düşük olması üzerine Levent isimli kişinin  kendisiyle sitemkar şekilde konuşarak, "Büyüklerimizden daha mı iyi bileceksiniz.  Yanlış dahi olsa istişare kararını uygulamak sevaptır" dediğini söyledi.
 
Her "ışık evi"nden bir askeri hakim
 
İki "abi"nin kendisini askeri hakimlik için ikna etmeye çalıştığını  ancak kendisinin ısrarla reddettiğini vurgulayan A.Y, "Bunun üzerine abiler aynı  evde kaldığımız S.A. ile görüştüler ve benim yerime onu aldılar. Sanki  kendilerine her evden veya her murakıptan bir kontenjanları vardı." diye  belirtti.
 
Daha sonra idari yargı sınavlarında bu sınavda olduğu gibi yardım  yapılmayacağına işaret ederek, son hızla sınava çalışması istendiğini belirten  A.Y, şöyle devam etti:
 
"Sınavdan bir gün önce Levent abi, S.A'yı evden alarak akşam  saatlerinde geri geldi. Telefonlarımızı bizden topladı ve gördüklerimizi kimseye  anlatmayacağımıza dair Kur'an'a el bastırarak ayrı ayrı yemin ettirdi. Sonra  cevap şıkları işaretlenmiş idari yargı hakimlik sınavının soru kitapçığını  dağıttı. Bizden ezberlememizi istedi ve herkese ayrı ayrı yapması gereken net  miktarını söyledi."

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Son Güncelleme: 25.10.2017 14:37
Anahtar Kelimeler:
GaziantepFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdy
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