FETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı

NEW Jersey Federal Başsavcısı Carp Carpenito tarafından yayınlanan basın duyurusuna göre, dahiliye doktoru Vedat Obuz, sigorta dolandırıcılığından 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. FETÖ’nün bölgedeki doktoru olarak bilinen ve faaliyetlerine katılan Obuz, önceki gün çıkarıldığı Newark şehri federal mahkemesinde yargıç Joseph A. Dickson tarafından 100 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye verilen suç duyurusuna göre; Obuz’un Temmuz 2014 ile Ekim 2018 arasında, seyahatte olduğu dönemlerde görmediği hastaları muayene etmiş gibi Medicaid’e 358 bin 779 dolar, Medicare’e ise 57 bin 394 dolar sahte fatura kestiği iddia edildi. Vedat Obuz’un seyahat kayıtlarına göre 1 ve 6 Kasım 2017’de İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunmasına rağmen bu tarihlerde Medicare ve Medicaid’e yaklaşık 30 hastanın muayenesi için 4 bin 660 dolar fatura verdiği, ayrıca 18 ve 22 Nisan 2018’de İstanbul’da olmasına rağmen yine Medicare ve Medicaid’e 53 hasta kabulü için 7 bin 770 dolar fatura ettiği belirtiliyor.