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FETÖ’nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!

Emniyet birimleri, yaptıkları çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyetlerine devam etmeye çalışan FETÖ/PYD’nin, örgüt üyelerini yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığını ortaya çıkardı

FETÖ’nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!

Emniyet birimleri, yaptıkları çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyetlerine devam etmeye çalışan FETÖ/PYD’nin, örgüt üyelerini yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığını ortaya çıkardı

01 Nisan 2018 Pazar 08:55
FETÖ’nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!
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EMNİYET birimleri terör örgütü FETÖ/PYD ile bağlantı kişilerin “Yüceler”, “İbn-i Erkam” ve “Serden Geçti” grubu olarak adlandırıldığı belirlendi.

13 kişilik Yüceler grubunun örgütün en üst tabakası olduğu ve Fethullah Gülen ile yakın çevresinden oluştuğu öne sürülüyor. 300 kişiden oluşan İbn-i Erkam grubunun örgütün hassas noktası olduğu ve dağılması halinde örgütün tamamen çökebileceği, bu grubun “finansal güç” ve “deşifre edilmemiş topluluk” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. İbn-i Erkam grubunda bulunan örgüt üyelerinin uluslararası bağlantılarının olduğu, yurtdışına yoğun giriş-çıkış yaptıkları, ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerle uğraştıkları öğrenildi. 600 kişiden oluşan Serden Geçti grubunda bulunanların da İbn-i Erkam grubundaki yakınlarının iletişiminden sorumlu oldukları, kendilerini İbn-i Erkam grubu için feda edebilecekleri, bu grubunun işleri ile ilgilendikleri dile getiriliyor. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan operasyonlar ve istihbarat çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve 5 basamaktan oluşan örgütün yeni şeması şöyle:

- YÜCELER: Örgüt lideri ve yakın çevresi, 13 kişi

- İBN-İ ERKAM: Uluslararası bağlantılı, kripto, 300 kişi

- SERDEN GEÇTİ: İbn-i Erkam’a bağlı, 600 kişi

- KAÇAK ÜYELER: Yurtiçinde ve yurtdışında firari olanlar

- FEDA: Adli işlem görmüş ve/veya tutuklu örgüt mensupları.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPYD
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