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12 Mart Günlük Burç Yorumu

FETÖ’den yargılanan eski emniyet müdürünün tahliyesine itiraz

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın dünkü duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etti. Sazak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti

FETÖ’den yargılanan eski emniyet müdürünün tahliyesine itiraz

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın dünkü duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etti. Sazak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti

21 Eylül 2017 Perşembe 14:15
FETÖ’den yargılanan eski emniyet müdürünün tahliyesine itiraz
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ZONGULDAK 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, dün hakim karşısına çıktı. Sazak, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde Sazak’ın, mevcut deliller ve soruşturmanın mahiyeti bakımından tutuklu yargılanması istendi.

2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak’a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Sazak, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Metin Seyfi SazakFetö
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