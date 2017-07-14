FETÖ’den tutuklanan valinin referansı Dişli çıktı

"KOZANLI Ömer” olarak bilinen FETÖ'nün sözde Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in kayınbiraderi, Bolu eski Valisi İbrahim Özçimen, AKP'li Şaban Dişli'nin referansı ile vali yapıldığını açıkladı.

AKP'li Dişli'nin kardeşi olan tutuklu Tümgeneral Mehmet Dişli de 15 Temmuz'un kilit isimleri arasında yer alıyor. Hakkında açılan davanın iddianamesinde, ByLock kullanan Özçimen'in, FETÖ'nün Bolu yapılanmasına ilişkin bilgileri Bolu imamı Ahmet Polat Önen ile birlikte inceleyip, flaş bellek içinde, İstanbul'da görevli FETÖ'cü bir başsavcıya gönderdiği de belirtildi.

İddianamede, Özçimen hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kurtuluş Deprem tarafından hazırlanan iddianamede eski valinin, Bank Asya'da hesabı bulunan FETÖ yöneticileri ile Muş Valiliği döneminde de örgütün Lale Eğitim Kurumları isimli bir firmaya bedelsiz taşınmaz tahsis ettiği, daha sonra bu taşınmazın usulsüz biçimde bu firmaya devredildiği anlatıldı.

“ESENBOĞA'DA TANIŞTIM”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Özçimen, Dişli ile Esenboğa Havalimanı'nda tanıştığını açıkladı ve ifadesinde şunları kaydetti: “ Ankara Vali Yardımcısıyken Esenboğa Havalimanı'ndan sorumluydum. Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ile havaalanından geliş gidiş yaparken ilişkimiz gelişti. Kendisine vali olmak istediğimi ilettim. O da daha sonra bana, şu anki Cumhurbaşkanı'na adımı verdiğini söyledi. Başka birinin referans olduğunu zannetmiyorum.”

“EGEMEN BAĞIŞ DA TOPLANTIDAYDI”

“Gülen Cemaatinin herhangi bir sohbetine yurt içi ve yurtdışı gezisine katılmadım. Bolu Abantta bu cemaat ile ilgili toplantı organize etmedim. Bakan da toplantıya geleceği için, bunu bana bildiriyorlar. Bakan gelince, ben de iştirak ediyorum. Bir programın açılışına Egemen Bağış ile birlikte katılmıştık. Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile görüşmem olmamıştır. Sadece bayramlarda Özdil, annemi aradığında telefonda görüştüm. En son bu sene Ramazan Bayramı'nda annemi aradı. Kendisi ile telefonda bayramlaştım. Kendisinin şu an yurt dışında Tayland'da olduğunu biliyorum.”