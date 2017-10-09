FETÖ’den ‘oda-borsa’ oyunu!

EKONOMİNİN kalesi 360 oda ve borsanın ekimde yapılacak seçimlerinin Nisan 2018'e ertelenmesinin perde arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kripto aday" oyunu çıktı. FETÖ'nün alan hâkimiyeti sağlamak için başta Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sanayi olmak üzere bütün oda ve borsa başkanlığı için aday olacak isimleri tek tek tehdit ettikleri belgelendi. Hükümete, FETÖ adına hareket eden şirketlerin, şahısların isimleri iletildi. FETÖ'cülerin aynı zamanda büyük odalarda seçimleri alabilmek için yüzlerce sahte şirket kurduğu da gün yüzüne çıktı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER



Toplam 1 milyon 300 bin üyesi bulunan oda-borsa seçimleri öncesi adaylar arasında yaşanan anlaşmazlıkların FETÖ kayaklı olduğu belirlendi. Ankara Ticaret Odası seçimlerinin iptal gerekçesinde "herhangi bir şüpheli duruma izin vermemek" olduğu ifadesi kullanılırken, örgütün Türkiye ticaretinin ana damarlarından odalar, borsalara sızma girişimi son anda önlendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, FETÖ'nün oda-borsalarda hâlâ aktif olduğuna dikkat çekerek, "Oda, borsalarda etkili olmak için hala çalışıyorlar. Eski, sivri kişiler ön plana çıkmadan kripto isimleri öne sürüyorlar. İlgili yerlere listeleri sunduk. O listede ismi olanlar çekilmem için beni de tehdit etti" dedi.



"İHRAÇ ETME YETKİMİZ YOK"



Seçimler önceki Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde şirket sayısındaki patlamaya da dikkat çeken Özdebir, "Ankara için özel durumlar söz konusuydu. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Ancak odadan ihraç yetkimiz yok. Davet ederiz istifa ederse eder, etmezse yapabileceğimiz bir şey yok. Bu seçimlerde birlikte olmaktan menfaat gördükleri kişileri ön plana çıkardılar. Ankara Sanayi Odası'na bağlı şirketlerde bir artış yok. Çünkü Sanayi odasına kaydolmak için en az 10 adam çalıştırmak gerekiyor. Ticaret ve sanayi odalarında Ankara'nın özel bir durumu var. Ankara'da şirket sayısında artış varmış ama yalnızca o değil. Maalesef FETÖ'cüler hala aktif şekilde çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.



2 BİN KİŞİ TASFİYE EDİLİYOR



Başbakanlık 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oda ve borsalardaki FETÖ temizliğinin hızlandırılması talimatı verdi. Gümrük Bakanlığı da bu talebi resmi olarak TOBB'a iletti. Birlik çatısı altında tahkikat komisyonları kurulurken, incelemeler için emniyet, istihbarattan destek istendi. İlk etapta yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve üyelerinin bulunduğu 500 kişi görevinden ayrıldı. Bağlı iştiraklerle birlikte 2 binkişinin tasfiyesi öngörüldü. Bu son gelişmelerin ardandın Gümrük Bakanlığı yeniden devreye girdi. Çatı kuruluşların gerekli önlemleri alması konusunda uyarırken, 178 ticaret- sanayi odası, 12 sanayi odası, 60 ticaret borsası, 2 deniz ticaret odası, 113 ticaret borsasında incelemeler derinleştirilecek. FETÖ'ye yakın üyelerin hepsi tasfiye edilirken, Nisan 2018'de yapılacak seçimlerde aday göstermelerinin de önüne geçilecek.