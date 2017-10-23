Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107711
ALTIN
151.461
DOLAR
3.7000
STERLİN
4.8674
EURO
4.3417
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan kadın öğretmen emniyete teslim olduktan sonra adliyeye sevk edildi

FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan kadın öğretmen emniyete teslim olduktan sonra adliyeye sevk edildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:07
FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenen 41 yaşındaki kadın öğretmen F.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. FETÖ şüphelisi F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BoluFetöPdySoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li vekilden çarpıcı iddia: Gökçek, eşyalarını toplamaya başladı
CHP'li vekilden çarpıcı iddia: Gökçek, eşyalarını toplamaya başladı
Cumhurbaşkanlığı, İsmail Küçükkaya'ya ödül vermeli
Cumhurbaşkanlığı, İsmail Küçükkaya'ya ödül vermeli
MHP'den 88 istifa
MHP'den 88 istifa

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim