FETÖ’den aranan kadın öğretmen teslim oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturma ları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenen 41 yaşındaki kadın öğretmen F.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. FETÖ şüphelisi F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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