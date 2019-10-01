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FETÖ'den 10 yıl hapis!

FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

GÜNDEM 30.09.2019, 18:02 30.09.2019, 18:37
FETÖ'den 10 yıl hapis!
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim  danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail  Şafak Güdür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına  çarptırılmasına karar verildi.  İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail  Şafak Güdür ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, Güdür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

22 yıla kadar hapsi isteniyordu!

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün  İstanbul yapılanmasına ilişkin ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme''  suçundan  tutuklanan İsmail Şafak Güdür hakkında  15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis  istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit  edilen şüpheli İsmail Şafak Güdür'ün bu programa bir çok giriş tespit edildiği  yer alırken, adına kayıtlı ve kullanımında olan telefon hattında  şüphelinin  örgüt içerisinde ''Selçuk'' ve ''Hasan'' kod isimlerini kullandığı ve 47 adet  ByLock grubunun içerisinde yer aldığı anlatıldı.
Şüpheli Güdür'ün telefonu içerisindeki mesajlaşma uygulamasında  FETÖ/PDY örgütüne üye olan ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat  halinde olduğunu aktaran iddianamede söz konusu uygulamanın içinde örgütsel  yazışmaların, resimlerin ve kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir  belge fotoğrafının da bulunduğu aktarıldı. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine "Bank Asya'  ya para yatırın" talimatından sonra Güdür'ün bu talimata uygun hareket ederek  hesabına yüklü miktarda para yatırdığı belirtilirken aynı tarihlerde yurt dışına  giriş çıkış yaptığı şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında  haklarında aranıyor kaydının olduğu belirtildi. Güdür'ün FETÖ/PDY silahlı terör  örgütü ile bağlantılı olduğu ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının  bulunduğu da iddianamede yer aldı.Şüpheli İsmail Şafak Güdür hakkında verilen ifadeler de yer verilen  iddianamede, söz konusu ifadelerde şüphelinin örgütün eğitim yapılanmasında  ''danışman'' olarak görev yaptığı belirtiliyordu.
 

#fetö #İsmail Şafak
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