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FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!

FETÖ’cü hainler için ibretlik bir uygulama için hazırlık yapılıyor. Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için özel olarak hazırlanacak 15 Temmuz Destanı izletilecek

FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!

FETÖ’cü hainler için ibretlik bir uygulama için hazırlık yapılıyor. Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için özel olarak hazırlanacak 15 Temmuz Destanı izletilecek

23 Temmuz 2017 Pazar 09:07
FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!
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DARBECİ eski askerlerin ve darbecilere destek veren sanık yakınlarının, üzerinde "Hero" (Kahraman) yazan tişörtlerle duruşma salonuna gelmeleri, toplumda büyük infiale yol açtı. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek tip kıyafet" mesajının ardından başlattığı çalışmalarını son aşamaya getirirken cezaevinde de ibretlik bir uygulama için hazırlık yapılıyor.
 
Sabah gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu FETÖ'cülere karşı cezaevinde yeni hayata geçirilecek o uygulumayı yazdı. Müderrisoğlu, 'Cezaevindeki FETÖ’cü hainler 15 Temmuz ile yüzleşecek' başlıklı yazısında şunları dile getirdi:
 
Darbeci eski askerlerin, cezaevinde televizyon izleyebilmeleri üzerindeki tartışmalar sırasında, ilave yaptırımlar da tartışıldı. Darbecilerin, dışarıda olup bitenden haberdar olmalarının, savunma taktiği geliştirmelerine kolaylık sağlayacağı da konuşuldu. Özellikle avukatların, dışarıdan aldıkları akılla format savunma biçimleri geliştirdikleri, cezaevindeki darbecileri zinde tutacak tarzda motive ettikleri, şifreli iletişim dili kullandıkları değerlendiriliyor. Bu kanalın kesilmesi için cezaevi yönetimleri özel önlem alıyor.
 
TV YAYININA ULAŞMAK İÇİN İZLEMEK ZORUNDALAR
 
Öte yandan, darbecilerin cezaevlerinde televizyon kanallarını da izleyebildiği dikkate alınarak, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan ve büyük ihaneti durduran Türk milletinin kahramanlığını gösteren bir klibi düzenli izlemeleri de planlanıyor. Darbecilerin TV yayınına erişmeden önce, 15 Temmuz direnişini gösteren filmi açmaları gerekecek. Böylece suçlarını inkara çabalayan darbecilerin, tezgahladıkları kanlı darbe ile yüzleşmeleri sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fetö15 Temmuz Destanı
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