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FETÖ’cüler yine MİT’i hedef aldı

15 Temmuz kalkışmasının ardından büyük kan kaybeden hain örgüt, Avrupa’da Türk istihbaratını hedef hâline getirmeye çalışıyor

FETÖ’cüler yine MİT’i hedef aldı

15 Temmuz kalkışmasının ardından büyük kan kaybeden hain örgüt, Avrupa’da Türk istihbaratını hedef hâline getirmeye çalışıyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:50
FETÖ’cüler yine MİT’i hedef aldı
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FETÖ, kanlı darbe girişiminde yapamadığını AB ülkelerinde istihbarat servisleri üzerinden yapmaya çalışıyor. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hollanda, Danimarka, Gürcistan, Avusturya ve Yunanistan’ı mesken seçen FETÖ’cüler, Türk istihbaratını zor durumda bırakmak için her türlü çabayı gösteriyor. 15 Temmuz kalkışmasının ardından Türkiye’de büyük kan kaybeden FETÖ, Avrupa’da Türk yetkilileri hedef haline getirmeye çalışıyor. Özellikle Türkiye’den kaçarak gittikleri ülkenin istihbarat servislerine sığınan FETÖ’cüler, ellerindeki tüm bilgileri ülkemiz aleyhine kullanıyorlar. Türkiye’de kumpas konusunda uzmanlaşan terör örgütü mensupları, aynı şeyi şimdilerde yurtdışında yaparak başta ABD, Almanya ve Hollanda olmak üzere bulundukları her ülkede başta MİT olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızı uluslararası platformlarda zora sokmaya çalışıyor.
 
BND-FETÖ KOLKOLA
 
Fransa’nın başkenti Paris’te 3 PKK’lıyı öldüren Ömer Güney’in cezaevinde ölümü ile Uludere’de 34 kişinin hayatın kaybetmesine sebep olan yanlış istihbaratı MİT’e yıkmak isteyen FETÖ, son olarak Almanya’da DİTİP’e bağlı görev yapan Türk din görevlilerinin casuslukla suçlanmasını sağlamıştı. Gözaltına alınanların Almanya’daki FETÖ mensuplarına yönelik Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bilgi verdiği iddia edilmişti. Almanya gizli servisi BND ise Türkiye’nin talep ettiği 42 FETÖ mensubuna ilişkin işlem yapmak yerine, bu kişilere bilgi sızdırarak uyarmış ve kaçıp kaybolmalarını sağlamıştı.
 
AMAÇ TÜRKİYE’NİN İTİBARINI ZEDELEMEK
 
Hollanda’da da istihbarat servisine teknik destek veren FETÖ’cüler, kurguladıkları ses kayıtlarıyla MİT’i hedef haline getirmeye çalışıyor. Özellikle PKK bağlantılı kişileri kumpas için kullanan FETÖ’cüler, MİT’in Lahey’de operasyon merkezi varmış gibi gösterilerek, uluslararası platformlarda Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyor. FETÖ mensupları hazırladıkları kumpasta, bir telefon konuşması üzerinden Hollanda’da MİT’in bir görevlisinin para karşılığı Kürt kökenli bir kişiyi yönlendirdiği tezgâhını hazırladılar. Bu konuşmalar da kendisine MİT görevlisi süsü veren kişinin, parasal konuların onayı için Lahey’de olduğunu iddia ettiği yöneticileriyle görüşeceği yönünde konuşmalara yer verildi.
 
KUMPASA DEVAM
 
MİT’in Lahey’de bir yönetim merkezi varmış gibi imaların yer aldığı görüşme kaydında, eski bir milletvekilinin öldürülmesine yönelik pazarlık yapıldığı havası oluşturulmaya çalışıyor. FETÖ mensupları, bu telefon konuşmasını Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) ile irtibatlı kişi üzerinden ulaşmasını temin ettiler. Bu yolla MİT mensuplarının bu ülkede faaliyetlerine izin verilmemesini sağlamaya çalışan FETÖ mensupları, kendilerine yönelik tüm teknik ve fiziki takibi de Almanya’da olduğu gibi sona erdirmesini elde etmiş oldular. 20 dakikalık ses kaydının gerçek olduğunu sanan Hollanda polisi ise Lahey’de iddia edilen operasyon merkezini bulmaya yönelik soruşturma yürütüyor. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 10:42
Anahtar Kelimeler:
FetöMitABDAlmanyaHollanda
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