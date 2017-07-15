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FETÖ’cü generale ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün Kars’taki sözde “ana komuta kademesi”nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askeri personelden aralarında örgütün sözde “sıkıyönetim komutanı” bulunan 17 darbeci askere ceza yağdı

FETÖ’cü generale ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün Kars’taki sözde “ana komuta kademesi”nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askeri personelden aralarında örgütün sözde “sıkıyönetim komutanı” bulunan 17 darbeci askere ceza yağdı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:54
FETÖ’cü generale ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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KARS'TA, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ile 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da olduğu 17 rütbeli asker, hakkında karar verildi.
Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ali Avcı, Serkan Polat, Nihat Uçan, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Haydar Küreş, Harun Doğanay, Sami Büberci, Çetin Aydoğan, Ferhat Demirci ile tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akça duruşma salonunda hazır bulundu. Eyüp Ağbağ, Osman Atlı, Cemal Sudaş ve Süleyman Koç da tutuklu bulundukları Van T Tipi Kapalı Ceza evinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.
Sanıklar savunmalarını yaparak beraat talebinde bulundu. Sanıkların avukatları da savunmaları yaparak tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, “sözde sıkıyönetim komutanı” dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, Serkan Polat ve Nihat Uçan hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Haydar Küreş, Ferhat Demirci, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Erdinç Serçe, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya 20 yıl, diğer sanıklara da 18 sekiz yıl 9 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 10:56
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