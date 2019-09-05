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FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM 05.09.2019, 17:44
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Yenikadın köyünde hudut  askerleri 6 şüpheliyi askeri yasak bölgede yakaladı.  Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen FETÖ şüphelileri H.K,  H.K, H.K, M.K, F.K. ve M.K, Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Meriç ilçesindeki yakalama
 
 Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde de yurt  dışına kaçma girişiminde olan M.A, M.G. ve E.G, gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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