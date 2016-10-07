FETÖ yurdu siber üs oldu

15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmalarda elde edilen dijital verilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için yeni bir adım atıldı. Özellikle, darbe girişiminin merkezi olan ve Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Akıncı Hava Üssü gibi kritik kurumların bulunduğu Ankara'da, kalkışmanın en önemli isimlerinin bilgisayarlar ve telefonları ile diğer dijital verilerine el koyulmuştu.

DİJİTAL VERİLERİN ÇÖZÜMÜ YAPILACAK

Bu kapsamda, soruşturmaların en önemli delili niteliğinde olan dijital verilerin incelenmesi için Ankara'da özel bir birim kuruldu. Birim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek. Söz konusu birim, el konulan bilgisayar, telefon, flaş bellek ve diğer dijital verileri çözecek.

80 POLİS GÖREV ALACAK

Dijital verilerin incelenmesi için özel olarak seçilmiş 80 polisin görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca yine Ankara Adliyesi'nden seçilen bilgi işlem sorumlusu 10 personelin de bu birimde yetkilendirildiği kaydedildi. Oluşturulan bu birim sayesinde, dijital verilen daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümü gerçekleştirilecek, böylece soruşturmaların kısa sürede tamamlanması da sağlanacak.

FETÖ'NÜN YURDU SEÇİLDİ

80 polisin görev alacağı birimin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin bir yurdunda çalışmaları yürütmesi kararlaştırıldı. Söz konusu çözümlerin yapılması için gerekli bilgisayar ile cihazların alındığı öğrenildi. Birimin önümüzdeki günlerde söz konusu FETÖ yurdunda çalışmalara başlayacağı belirtildi.





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