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FETÖ yurdu siber üs oldu

En kapsamlı darbe girişimi soruşturmasının yürütüldüğü Ankara’da elde edilen dijital verilerin incelenmesi için özel bir birim oluşturuldu

FETÖ yurdu siber üs oldu

En kapsamlı darbe girişimi soruşturmasının yürütüldüğü Ankara’da elde edilen dijital verilerin incelenmesi için özel bir birim oluşturuldu

07 Ekim 2016 Cuma 09:36
FETÖ yurdu siber üs oldu
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15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmalarda elde edilen dijital verilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için yeni bir adım atıldı. Özellikle, darbe girişiminin merkezi olan ve Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Akıncı Hava Üssü gibi kritik kurumların bulunduğu Ankara'da, kalkışmanın en önemli isimlerinin bilgisayarlar ve telefonları ile diğer dijital verilerine el koyulmuştu.
DİJİTAL VERİLERİN ÇÖZÜMÜ YAPILACAK 
Bu kapsamda, soruşturmaların en önemli delili niteliğinde olan dijital verilerin incelenmesi için Ankara'da özel bir birim kuruldu. Birim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek. Söz konusu birim, el konulan bilgisayar, telefon, flaş bellek ve diğer dijital verileri çözecek. 
80 POLİS GÖREV ALACAK 
Dijital verilerin incelenmesi için özel olarak seçilmiş 80 polisin görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca yine Ankara Adliyesi'nden seçilen bilgi işlem sorumlusu 10 personelin de bu birimde yetkilendirildiği kaydedildi. Oluşturulan bu birim sayesinde, dijital verilen daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümü gerçekleştirilecek, böylece soruşturmaların kısa sürede tamamlanması da sağlanacak. 
FETÖ'NÜN YURDU SEÇİLDİ 
80 polisin görev alacağı birimin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin bir yurdunda çalışmaları yürütmesi kararlaştırıldı. Söz konusu çözümlerin yapılması için gerekli bilgisayar ile cihazların alındığı öğrenildi. Birimin önümüzdeki günlerde söz konusu FETÖ yurdunda çalışmalara başlayacağı belirtildi. 

 
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Son Güncelleme: 07.10.2016 10:03
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Yurdu Siber üs OlduAkıncı Hava ÜssüAnkaraGenelkurmay Başkanlığı
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