FETÖ'yü araştırma komisyonu toplandı

FETÖ'NÜN tüm boyutlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tartışmalarla başladı. Muhalefet, görsel basının da yazılı basın gibi çalışmaları sonuna kadar izlemesini istedi. AK Partili Komisyon Başkanı Reşat Petek ise içtüzüğü gerekçe göstererek görsel basının çıkması gerektiğini belirtti.

CHP VE HDP AYNI FİKİRDE BİRLEŞTİ

15 Temmuz darbesini araştırmak üzere kurulan, "FETÖ'yü Araştırma Komisyonu" AK Partili Reşat Petek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının başında konuşan Petek, kendi sunumunun ardından görsel basının çıkmasını yazılı basının ise kalmasını istedi. Bunun üzerine muhalefet partileri tepki gösterdi. Söz konusu komisyonun farklı bir işlevi olduğunu belirten CHP ve HDP'li üyeler, görsel basının çalışmaları sonuna kadar izlemesini, gerekirse canlı verilmesini dile getirdiler. AK Partili üyeler ve Komisyon Başkanı Petek ise, TBMM İçtüzüğü'nü gerekçe göstererek komisyonlarda böyle bir uygulama olmadığını söyledi. Komisyon toplantısı "görsel basın kalsın mı çıksın mı?" tartışmalarının ardından yapılan oylama sonucu görsel basının dışarı çıkarılmasına karar verildi.

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