FETÖ'yü anlatan kitaplar yok sattı

ÜLKE tarihine kara leke olarak geçen, 249 kahramanın şehit düştüğü FETÖ'nün hain darbe girişiminin izleri, aradan bir yıl geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.



Aradan geçen zaman hainlere karşı öfkeyi dindirmezken, başta tarihçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve FETÖ mağdurları olmak üzere 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini kayıt altına almak isteyen onlarca kişi, bir yılda yüze yakın kitap yazdı.



Örgütün iç yüzüne dair pek çok bilginin paylaşıldığı, 15 Temmuz izlerinin cümlelerle sayfalara aktarıldığı bu eserler, en çok ilgi gören kitaplar arasında yer aldı. Yüz binlerce kişi, Türkiye'nin yakın tarihini yazılı ve görsel medyanın yanı sıra bu kitaplardan takip etti.



AA muhabiri, 1. yılında hain darbe girişimine ilişkin yayımlanan kitapların verilerini derledi. Buna göre, dergi ve tanıtım bültenlerinin yanı sıra yaklaşık 60 yazar "15 Temmuz" konu başlığında 42, "FETÖ" başlığında 21 kitap kaleme aldı.



Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim AŞ. verilerine göre, 15 Temmuz ile ilgili en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları şöyle:



İlker Başbuğ / "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Haluk Özdil / "Reis'in Altı Saati", Ali Erkan Kavaklı / "15 Temmuz Diriliş Destanı", Ahmet Davutoğlu / "Tarihe Kayıtlar", Ahmet Şık / "İmamın Ordusu"



"FETÖ" başlığında ise en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları ise şu şekilde sıralandı:



Nurettin Veren / "FETÖ", Melih Gökçek / "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri", Cem Küçük / "Cehennem Köpekleri FETÖ", Mustafa Öztürk / "Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ" ve Sebahattin Şimşir / "FETÖ Darbesi"



Doğan Müzik Kitap Pazarlama AŞ. (İdefix) verilerine göre ise Hakan Aygün'ün "15 Temmuz Sırları", İbrahim Kaboğlu'nun "15 Temmuz Anayasası", İlker Başbuğ'un "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Çetin Acar'ın "Deccal'in Darbesi 15 Temmuz", Haluk Özdil'in "Reis'in Altı Saati", "15 Temmuz" konu başlığında; Aytunç Erkin'in "FETÖ'nün Şifreleri", Vedat Yenerer'in "İhanet İttifakı-PKK-FETÖ-ABD İşbirliği", Rifat Serdaroğlu'nun "FETÖ'den Sonra", Doğu Perinçek'in "FETÖ Darbesi", Hüseyin Gülerce'nin de "Gizli Krallığın Sonu FETÖ", "FETÖ" başlığında en çok satılan ilk 5 kitap oldu.



Bu kitaplar, sahaflar, kitapçılar ve sanal kitap marketlerde yüz binlerce sattı. Bazı kitaplar yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi.



Başlığında "15 Temmuz" ve "FETÖ" ibarelerini bulundurmayan ancak içeriğinde konunun işlendiği az sayıda kitap da piyasadaki yerini aldı.tarihine kara leke olarak geçen, 249 kahramanın şehit düştüğü FETÖ'nün hain darbe girişiminin izleri, aradan bir yıl geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.



Aradan geçen zaman hainlere karşı öfkeyi dindirmezken, başta tarihçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve FETÖ mağdurları olmak üzere 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini kayıt altına almak isteyen onlarca kişi, bir yılda yüze yakın kitap yazdı.



Örgütün iç yüzüne dair pek çok bilginin paylaşıldığı, 15 Temmuz izlerinin cümlelerle sayfalara aktarıldığı bu eserler, en çok ilgi gören kitaplar arasında yer aldı. Yüz binlerce kişi, Türkiye'nin yakın tarihini yazılı ve görsel medyanın yanı sıra bu kitaplardan takip etti.



AA muhabiri, 1. yılında hain darbe girişimine ilişkin yayımlanan kitapların verilerini derledi. Buna göre, dergi ve tanıtım bültenlerinin yanı sıra yaklaşık 60 yazar "15 Temmuz" konu başlığında 42, "FETÖ" başlığında 21 kitap kaleme aldı.



Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim AŞ. verilerine göre, 15 Temmuz ile ilgili en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları şöyle:



İlker Başbuğ / "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Haluk Özdil / "Reis'in Altı Saati", Ali Erkan Kavaklı / "15 Temmuz Diriliş Destanı", Ahmet Davutoğlu / "Tarihe Kayıtlar", Ahmet Şık / "İmamın Ordusu"



"FETÖ" başlığında ise en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları ise şu şekilde sıralandı:



Nurettin Veren / "FETÖ", Melih Gökçek / "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri", Cem Küçük / "Cehennem Köpekleri FETÖ", Mustafa Öztürk / "Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ" ve Sebahattin Şimşir / "FETÖ Darbesi"



Doğan Müzik Kitap Pazarlama AŞ. (İdefix) verilerine göre ise Hakan Aygün'ün "15 Temmuz Sırları", İbrahim Kaboğlu'nun "15 Temmuz Anayasası", İlker Başbuğ'un "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Çetin Acar'ın "Deccal'in Darbesi 15 Temmuz", Haluk Özdil'in "Reis'in Altı Saati", "15 Temmuz" konu başlığında; Aytunç Erkin'in "FETÖ'nün Şifreleri", Vedat Yenerer'in "İhanet İttifakı-PKK-FETÖ-ABD İşbirliği", Rifat Serdaroğlu'nun "FETÖ'den Sonra", Doğu Perinçek'in "FETÖ Darbesi", Hüseyin Gülerce'nin de "Gizli Krallığın Sonu FETÖ", "FETÖ" başlığında en çok satılan ilk 5 kitap oldu.



Bu kitaplar, sahaflar, kitapçılar ve sanal kitap marketlerde yüz binlerce sattı. Bazı kitaplar yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi.



Başlığında "15 Temmuz" ve "FETÖ" ibarelerini bulundurmayan ancak içeriğinde konunun işlendiği az sayıda kitap da piyasadaki yerini aldı.