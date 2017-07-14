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FETÖ'yü anlatan kitaplar yok sattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün gerçek yüzünün anlatıldığı kitaplar yüz binlerce satıldı

FETÖ'yü anlatan kitaplar yok sattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün gerçek yüzünün anlatıldığı kitaplar yüz binlerce satıldı

14 Temmuz 2017 Cuma 11:20
FETÖ'yü anlatan kitaplar yok sattı
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ÜLKE tarihine kara leke olarak geçen, 249 kahramanın şehit düştüğü  FETÖ'nün hain darbe girişiminin izleri, aradan bir yıl geçmesine rağmen  hafızalardaki tazeliğini koruyor.
 
Aradan geçen zaman hainlere karşı öfkeyi dindirmezken, başta  tarihçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve FETÖ mağdurları olmak üzere  15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini kayıt altına almak isteyen  onlarca kişi, bir yılda yüze yakın kitap yazdı.
 
Örgütün iç yüzüne dair pek çok bilginin paylaşıldığı, 15 Temmuz  izlerinin cümlelerle sayfalara aktarıldığı bu eserler, en çok ilgi gören kitaplar  arasında yer aldı. Yüz binlerce kişi, Türkiye'nin yakın tarihini yazılı ve görsel  medyanın yanı sıra bu kitaplardan takip etti.
 
AA muhabiri, 1. yılında hain darbe girişimine ilişkin yayımlanan  kitapların verilerini derledi. Buna göre, dergi ve tanıtım bültenlerinin yanı  sıra yaklaşık 60 yazar "15 Temmuz" konu başlığında 42, "FETÖ" başlığında 21 kitap  kaleme aldı.
 
Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim AŞ. verilerine göre, 15 Temmuz ile  ilgili en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları şöyle:
 
İlker Başbuğ / "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Haluk Özdil / "Reis'in  Altı Saati", Ali Erkan Kavaklı / "15 Temmuz Diriliş Destanı", Ahmet Davutoğlu /  "Tarihe Kayıtlar", Ahmet Şık / "İmamın Ordusu"
 
"FETÖ" başlığında ise en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları ise şu  şekilde sıralandı:
 
Nurettin Veren / "FETÖ", Melih Gökçek / "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri",  Cem Küçük / "Cehennem Köpekleri FETÖ", Mustafa Öztürk / "Din Sermayesinden  İktidar Devşirmek: FETÖ" ve Sebahattin Şimşir / "FETÖ Darbesi"
 
Doğan Müzik Kitap Pazarlama AŞ. (İdefix) verilerine göre ise Hakan  Aygün'ün "15 Temmuz Sırları", İbrahim Kaboğlu'nun "15 Temmuz Anayasası", İlker  Başbuğ'un "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Çetin Acar'ın "Deccal'in Darbesi 15  Temmuz", Haluk Özdil'in "Reis'in Altı Saati", "15 Temmuz" konu başlığında; Aytunç  Erkin'in "FETÖ'nün Şifreleri", Vedat Yenerer'in "İhanet İttifakı-PKK-FETÖ-ABD  İşbirliği", Rifat Serdaroğlu'nun "FETÖ'den Sonra", Doğu Perinçek'in "FETÖ  Darbesi", Hüseyin Gülerce'nin de "Gizli Krallığın Sonu FETÖ", "FETÖ" başlığında  en çok satılan ilk 5 kitap oldu.
 
 Bu kitaplar, sahaflar, kitapçılar ve sanal kitap marketlerde yüz  binlerce sattı. Bazı kitaplar yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi.
 
Başlığında "15 Temmuz" ve "FETÖ" ibarelerini bulundurmayan ancak  içeriğinde konunun işlendiği az sayıda kitap da piyasadaki yerini aldı.tarihine kara leke olarak geçen, 249 kahramanın şehit düştüğü  FETÖ'nün hain darbe girişiminin izleri, aradan bir yıl geçmesine rağmen  hafızalardaki tazeliğini koruyor.
 
Aradan geçen zaman hainlere karşı öfkeyi dindirmezken, başta  tarihçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve FETÖ mağdurları olmak üzere  15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini kayıt altına almak isteyen  onlarca kişi, bir yılda yüze yakın kitap yazdı.
 
Örgütün iç yüzüne dair pek çok bilginin paylaşıldığı, 15 Temmuz  izlerinin cümlelerle sayfalara aktarıldığı bu eserler, en çok ilgi gören kitaplar  arasında yer aldı. Yüz binlerce kişi, Türkiye'nin yakın tarihini yazılı ve görsel  medyanın yanı sıra bu kitaplardan takip etti.
 
AA muhabiri, 1. yılında hain darbe girişimine ilişkin yayımlanan  kitapların verilerini derledi. Buna göre, dergi ve tanıtım bültenlerinin yanı  sıra yaklaşık 60 yazar "15 Temmuz" konu başlığında 42, "FETÖ" başlığında 21 kitap  kaleme aldı.
 
Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim AŞ. verilerine göre, 15 Temmuz ile  ilgili en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları şöyle:
 
İlker Başbuğ / "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Haluk Özdil / "Reis'in  Altı Saati", Ali Erkan Kavaklı / "15 Temmuz Diriliş Destanı", Ahmet Davutoğlu /  "Tarihe Kayıtlar", Ahmet Şık / "İmamın Ordusu"
 
"FETÖ" başlığında ise en çok satılan ilk 5 kitap ve yazarları ise şu  şekilde sıralandı:
 
Nurettin Veren / "FETÖ", Melih Gökçek / "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri",  Cem Küçük / "Cehennem Köpekleri FETÖ", Mustafa Öztürk / "Din Sermayesinden  İktidar Devşirmek: FETÖ" ve Sebahattin Şimşir / "FETÖ Darbesi"
 
Doğan Müzik Kitap Pazarlama AŞ. (İdefix) verilerine göre ise Hakan  Aygün'ün "15 Temmuz Sırları", İbrahim Kaboğlu'nun "15 Temmuz Anayasası", İlker  Başbuğ'un "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası", Çetin Acar'ın "Deccal'in Darbesi 15  Temmuz", Haluk Özdil'in "Reis'in Altı Saati", "15 Temmuz" konu başlığında; Aytunç  Erkin'in "FETÖ'nün Şifreleri", Vedat Yenerer'in "İhanet İttifakı-PKK-FETÖ-ABD  İşbirliği", Rifat Serdaroğlu'nun "FETÖ'den Sonra", Doğu Perinçek'in "FETÖ  Darbesi", Hüseyin Gülerce'nin de "Gizli Krallığın Sonu FETÖ", "FETÖ" başlığında  en çok satılan ilk 5 kitap oldu.
 
 Bu kitaplar, sahaflar, kitapçılar ve sanal kitap marketlerde yüz  binlerce sattı. Bazı kitaplar yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi.
 
Başlığında "15 Temmuz" ve "FETÖ" ibarelerini bulundurmayan ancak  içeriğinde konunun işlendiği az sayıda kitap da piyasadaki yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetullahçı Terör ÖrgütüDarbe Girişimi
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