FETÖ'ye büyük darbe! Asker polis doktor akademisyen işadamı...

İSTANBUL'DAKİ operasyonda OHAL kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi'nin eski çalışanı 54 kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Zonguldak, Hatay ve Kocaeli'deki operasyonlar kapsamında onlarca muvazzaf asker gözaltına alındı. Gaziantep'teki operasyonda işadamları gözaltına alınırken, Denizli ve Osmaniye'deki "gaybubet evi" operasyonlarında ise onlarca kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler, polisler, doktorlar, işadamları, FETÖ imamları yer aldı. Operasyonlar Bylock ve ankesörlü telefon tespitleri üzerine yapıldı... İşte günün FETÖ operasyonlarının bilançosu...



FATİH ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNE OPERASYON: OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.



MUVAZZAFLARA 'ANKESÖRLÜ TELEFON' OPERASYONU: Balıkesir merkezli 19 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, jandarma komutanlıklarında görevli 43 zanlının, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edildi. İncelemede 9 kişi hakkında soruşturma bulunduğunu belirleyen güvenlik güçleri, çoğunluğu halen görevde bulunan 34 astsubay ve uzman çavuşun yakalanması için Balıkesir ile Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.





FETÖ MENSUBU KRİPTO ASKERLERE GÖZALTI: Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyon kapsamında, 12'si muvazzaf 14 asker gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen E.T. ve M.K. ile muvazzaf askerler F.O, A.Z, S.D, B.K, G.K, M.E, K.D, Y.K, A.E, F.F.S, B.A. ve E.G. gözaltına alındı.





IĞDIR'DA MALİ YAPI OPERASYONU: Iğdır merkezli 12 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





DENİZLİ'DE GAYBUBET EVİ OPERASYONU: Denizli'de, FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda, örgütün sözde 5 bölge imamı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının saklandığı "gaybubet evlerine" yönelik merkez Pamukkale ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün sözde bölge imamlarının da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.B, N.Y, A.S, M.Y. ve A.D. hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda çanta içerisinde 35 bin dolar, 4 bin 360 avro, 20 bin lira ile örgütsel doküman, dijital malzeme, 6 çeyrek altın, modem hattı, tablet, dizüstü bilgisiyar ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Zanlıların, çantadaki paraları firari FETÖ üyeleri için topladıkları belirtildi.





ANTALYA'DA 'MAHREM YAPI' OPERASYONU: Antalya'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasının sorumlularından oldukları iddia edilen doktor, öğretmen, memur ve öğretim üyelerinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.





13 MUVAZZAFTAN 4'Ü TUTUKLANDI: Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 askerden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay tutuklandı.





MERSİN'DE POLİS VE ESKERLERE FETÖ GÖZALTISI: Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si polis, biri asker 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme program ByLock'u kullandığı belirlenen bir kişi ile FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığı iddia edilen ve örgütsel ilişkileri delillendirilen 2 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada ayrıca örgütün "abisi" konumunda olduğu değerlendirilen bir asker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.





GAZİANTEP'TE İŞADAMLARINA FETÖ OPERASYONU: Gaziantep'te FETÖ'nün iş adamları ayağına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda Ö.Y, Ö.A.Ö, V.M. ve L.Ö'nün gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.





OSMANİYE'DE 'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU: Osmaniye'de, FETÖ'nün "gaybubet evlerine"ne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi. Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.





HATAY'DA MUVAZZAF ASKER VE MAHREM İMAM OPERASYONU: Hatay merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı askerler ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından "mahrem imamların" da aralarında bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı.