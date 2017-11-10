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FETÖ talimat verdi: O partiye oy verin

Kilis'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itiraflarda bulunan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen mali müşavir İ.B. örgütün 2014'teki yerel seçimler HDP'ye oy verme talimatı verdiğini söyledi

FETÖ talimat verdi: O partiye oy verin

Kilis'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itiraflarda bulunan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen mali müşavir İ.B. örgütün 2014'teki yerel seçimler HDP'ye oy verme talimatı verdiğini söyledi

10 Kasım 2017 Cuma 20:37
FETÖ talimat verdi: O partiye oy verin
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7-8 yıl önce bir arkadaşının yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını  anlatan İ.B. ilk katıldığı sohbette ilmihal ve namaz konularının konuşulduğunu  söyledi.
 
Daha sonra kendileriyle Yusuf Yazar (tutuklu) isminde bir şahsın  ilgilendiği belirten İ.B, kendisinin mütevelli grubuna dahil ediliğini dile  getirdi.
Kendisinin o dönem örgüt tarafından kurulan Kilisli İşadamları  Derneğine (KİAD) üye yapıldığını ve başkanlık için teklif aldığını kaydeden İ.B,  işlerinin yoğunluluğu nedeniyle bu teklifi reddettiğini ifade etti.
 
"HDP'ye oy vereceksiniz"
 
İ.B. 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir şahıs  tarafından örgüte ait Mehmet Döğme İlköğretim Okulunda bir toplantı  gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bizimle ilgilenen Yusuf Yazar ile bazı konularda tartışmaya başladım.  Bir gün Mehmet Döğme İlköğretim Okulunda bir toplantı yapılacağı haber verildi.  Sohbette Amerika'dan geldiğini söyleyen tanımadığım bir şahıs vardı. Bu şahıs o  dönem yerel seçimlerle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. 2014 belediye  başkanlığı seçimleri öncesinde Amerika'dan gelen şahıs sohbette bizlere 'Bu  bölgede HDP oy vereceksiniz' diye söyledi. Biz de burada MHP'ye oy vereceğimizi  söyledik. Ondan sonra bu yapıdan soğumaya başladım."
 
Sadece sohbetlere katıldığı için örgüt içerisindeki yapılanmayı tam  olarak bilmediğini öne süren İ.B, "İl imamı Osman Öner, yardımcısı da Yusuf  Yazar'dı, Yusuf Yazar ile tartışmalarımız oluyordu. Bu yapının terör örgütü  olduğunu bilmiyordum. 17-25 Aralık'tan sonra herhangi bir himmet toplantısına  katılmadım. Yaptıklarımdan pişmanım." ifadesini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöHdpKilisTerörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun
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