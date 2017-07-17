FETÖ şüphelisi kadın öğretmen polisten kaçarken ayağını kırdı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yaklaşık bir hafta önce düzenlenen operasyonda, ’bylock’ kullandığı belirtilen ve meslekten ihraç edilen 3’ü kadın 8 eski öğretmen gözaltına alındı. Polisin kendisini gözaltına almak için evine geldiğini gören H.B. isimli kadın öğretmen ise kaçmak için ikinci kattaki evinin balkonundan atlayınca sol ayağını kırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.B. ve diğer şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından ’terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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