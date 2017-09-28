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FETÖ soruşturmasında 90 yakalama kararı

Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanmasının deşifresine' yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 90 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ soruşturmasında 90 yakalama kararı

Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanmasının deşifresine' yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 90 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 17:52
FETÖ soruşturmasında 90 yakalama kararı
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TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanmasının deşifresine' yönelik soruşturması kapmasında aralarında subay, astsubay, uzman çavuşların da olduğu 90 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilde bulunduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan şüpheliler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılanların sayısının artabileceğini belirtti.

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TekirdağFetöPdy
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