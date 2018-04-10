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FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı

Ankara merkezli operasyonda KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı

Ankara merkezli operasyonda KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

10 Nisan 2018 Salı 09:44
FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı
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'Çözülürse onun için çok iyi olur, Türkiye'de nereye giderse gitsin zarar görür' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

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AnkaraFetö79 öğretmen Hakkında Gözaltı
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