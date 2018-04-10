FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı

'Çözülürse onun için çok iyi olur, Türkiye'de nereye giderse gitsin zarar görür' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.