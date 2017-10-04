FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve adli kontrol şartı uygulanan bazı şüphelilerin örgüt yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulundukları belirtildi.

Şüphelilerden 52'si "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.

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