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FETÖ soruşturmasında 3 asker gözaltında

Marmaris'te NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden ihraç edilen 2 subay ve göreve devam eden 1 tabip üsteğmen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar

FETÖ soruşturmasında 3 asker gözaltında

Marmaris'te NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden ihraç edilen 2 subay ve göreve devam eden 1 tabip üsteğmen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar

18 Aralık 2016 Pazar 09:56
FETÖ soruşturmasında 3 asker gözaltında
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan ihraç edilen 36 yaşındaki Binbaşı Furkan Türk, 37 yaşındaki Yüzbaşı Faruk Çetin ve Şehit Nedip Cengiz Eker Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki Doktor Üsteğmen Ramazan Baştuğ'u gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmadı. Şüpheli 3 askerin cep telefonları, bilgisayar ve evraklara el konuldu. Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde gözaltına tutulan 3 subayın işlemleri ardından İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
 
 
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