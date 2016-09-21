FETÖ soruşturmasına 493 itiraz

MANİSA'DA 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapsamında bu zamana kadar 1017 kişi görevden uzaklaştırılırken, toplam 1445 kişi ise ihraç edildi. Soruşturma çerçevesinde ayrıca toplam 311 kamu personeli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haksızlığa uğradığını savunan kamu personeli, Manisa Valiliği bünyesinde kurulan OHAL Bürosu bünyesindeki İtiraz Kabul Birimi'ne dilekçeyle başvurarak itiraz etmeye başladı. Görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilen 493 kamu personelinin ilgili birime dilekçe ile başvurduğunu ifade eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "OHAL biriminde bu dilekçeler tasnif edilecek, dosyalanacak, sonra valilik bünyesinde kurulan komisyon tarafından bir ön değerlendirme yapılıp sonra ilgili bakanlıklara itiraz dilekçeleri ulaştırılacak. Mümkün olan en kısa sürede bu işlem tamamlanacak. Şu anda mevzuatla veya talimatla belirlenmiş kısıtlayıcı bir süre yok. Bizim hedefimiz dilekçeleri en kısa sürede değerlendirmeye alıp, ilgili bakanlıklara göndermek. Dilekçelerin kabul edilmemesi söz konu değil. İtirazın konusu çok önemli. Tutukluluk kararına, cezai işlem uygulanmış olanların itirazları OHAL bürolarına yapılmaz. Zaten personel tutuklu olduğu için görevden uzaklaştırılmış veya ihraç edilmiştir. Böyle itirazlar alınamaz" diye konuştu.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNEN AK PARTİ'YE BAŞVURSUN"

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve İl Başkanı Zülfikar Gürcan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen AK Partili Milletvekili Uğur Aydemir ise FETÖ PDY soruşturmalarında haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin AK Parti'ye başvurmasını istedi. Aydemir, "15 Temmuz'dan bu yana haksız bir şekilde mağdur edildiğini düşünen kim varsa onların da AK Parti'ye başvurmalarını istiyoruz. Bizlere müracaat edecekler, biz onların yanındayız. Bu süreçte her yer toz duman. Bir şekilde haksızlığa uğrayan varsa onların yanındayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytan olmamak için mücadele ediyoruz. Toplumdaki ‘Kim varsa AK Parti içeri attırıyor, hükümet şöyle yapıyor böyle yapıyor' algısını yıkmalıyız. Bizim yargıya müdahale etme şansımız mümkün değildir. Hiçbir AK Parti milletvekili hiçbir savcıya talimat vermez, veremez" dedi.

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