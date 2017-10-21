FETÖ sorumlularının ‘Adil abi’ korkusu!

İZMİR'DE, FETÖ’ye yönelik soruşturmada hakkında dava açılan örgütün havacı subaylarından sorumlu mahrem abisi, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile ilgili bilgiler paylaştı.

FETÖ’nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski akademisyen İ.D.Ç, 22 Aralık 2016’da Şanlıurfa Emniyeti’ne giderek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı dönemde “Tacettin” kod adlı örgütün mahrem abisinin kendisini, FETÖ’nün Konya, Eskişehir ve Kütahya’daki sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bölge imamı Ali Cingitaş ile tanıştırdığını ifade eden İ.D.Ç, örgütün mahrem hizmetlerine 2010 yılında katıldığını belirtti.

810 havacıyla ilgilenmiş

Örgütte “İbrahim” kod adını kullandığını kaydeden İ.D.Ç, “Örgüte güven vermem için beni 2 yıl deneme sürecine aldılar. Beni önce havacı subaylardan sorumlu mahrem hizmetler sınıfından bir sivil imamın yanına yardımcı olarak verdiler. 5-6 ay sonra mahrem hizmetlerde staj dönemim bitti” ifadelerini kullandı. Sanık İ.D.Ç, Konya’da görev yaptığı 4 yılda 810 havacı subayla ilgilendiğini söyledi.

Medikal şirketi varmış

İ.D.Ç, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz’ün örgütte önemli bir konumda olduğunu sonradan öğrendiğini savundu. İ.D.Ç, “Konya’da mahrem hizmetlere bakarken Ali Cingitaş’ın ağzından birçok defa ‘Adil abi kızacak, Adil abi şöyle der, Adil abi böyle der’ tarzında sözler duydum. Darbeden sonra medyada ismini gördükten sonra bu kişinin Cingitaş’ın bahsettiği şahıs olabileceğini düşündüm. Çünkü biz de havacı subaylara bakıyorduk. Adil Öksüz’ün de havacı subayların imamı olduğunu darbeden sonra duydum” şeklinde ifade verdi.

Konya’da görev yaptığı sürede işsiz olan sivil imamların Ankara’da medikal ürün satan bir şirket üzerinden maaş aldıklarına işaret eden İ.D.Ç, Öksüz’ün de tıbbi malzeme satan bir şirketinin olduğunu kaydetti.