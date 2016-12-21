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FETÖ son mesajında dikkat çeken detay!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemiyle, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in uyuyan hücrelerini uyandırdığı ortaya çıktı

FETÖ son mesajında dikkat çeken detay!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemiyle, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in uyuyan hücrelerini uyandırdığı ortaya çıktı

21 Aralık 2016 Çarşamba 06:58
FETÖ son mesajında dikkat çeken detay!
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SÜİKASTIN, terörist başı Gülen'in son dönemde vaazlarında dile getirdiği "canlı bomba eylemi mülahaza edilebilir", "Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz" söylemlerinin ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
EMNİYET ALARMDA
Emniyet birimleri, Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı, kripto isimlerin harekete geçtiğinin açık sinyali olarak değerlendirdi. Emniyet ve istihbarat birimleri suikast olayından sonra, hassas bölgeler ve devlet büyüklerinin korunması ile ilgili acil kodlu yeni güvenlik aşamasına geçti. Koruma görevi yapan polis ve askerler hakkında aylık düzenli güvenlik soruşturması raporu düzenlenecek, şüpheli görülenlerin görev yeri hemen değiştirilecek ve hakkındaki inceleme derinleştirilecek. Terörist Gülen geçtiğimiz ayın sonunda müritlerine verdiği bir vaazda intihar fetvasında bulunarak, mücadeleleri için kendi söylemiyle "fedaileri"nin bedenlerini ortadan kaldırmalarını emretti.

TALİMATI BÖYLE VERDİ
"Hizmet" olarak tanımladığı hareketlerine zarar gelmesi halinde müritlerinin kendilerini yok edebileceğini söyleyen teröristbaşı Gülen, intihar saldırılarının düşünülmesini ve bu saldırıları gerçekleştirecek teröristlerin cennetle ödüllendirileceğini vaat etmekten de geri kalmadı. "Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah'ın inayet ve keremiyle... İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah'ımdan Peygamber'imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız, eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler" diyerek, uyuyan hücrelere eylem talimatı verdi.

Korumaların güvenlik soruşturmaları güncellenecek
Hükümet, terör eyleminin koruma kılığındaki çevik kuvvet polisi kripto bir FETÖ'cü tarafından Haşhaşi yöntemiyle gerçekleştirilmesi üzerine koruma ve güvenlikçiler için de tedbirleri artırma kararı aldı. Bu kapsamda, hassas bölgeler, devlet büyüklerinin korunması, davetler, resmi ve özel toplantılar, kamu binaları, lojman ve kurumların koruma ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tüm personelin güvenlik soruşturmalarının güncellenmesi talimatı verildi. Aylık düzenli raporlar tutularak değerlendirme yapılacak. Kişilerin borcu olup olmadığına, rutin dışı telefon görüşmeleri yapıp yapmadıklarına, sosyal ilişkileri dışında nerelere gittiğine bakılacak, farklı bir durumla karşılaşıldığında gereği yerine getirilecek.

Talimat son vaazda: Kalbe oklar saplanırken
Terörist Gülen'in Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinden bir gün önce yayımladığı son vaazı adeta saldırının talimatı oldu. "Kalbe oklar saplanırken" başlıklı vaazda, terörist Gülen, "gerekirse feda olun" talimatı verdi. Bir gün sonra ise Karlov suikasta uğradı. 

 
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FETÖ Son Mesajında Dikkat çeken Detay!RusyaAndrey KarlovMevlüt Mert AltıntaşFetöFetullah GülenTeröristCanlı Bomba
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