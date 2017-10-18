FETÖ sanığından komik "ByLock" savunması

MALATYA 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen tutuklu eski polisler Ahmet Topal ile Abdulkerim Söylemez'in yargılanmalarına devam edildi.



Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanıkların her ikisinin de "Bylock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi.



"ByLock" programı tespiti yapılan iki telefon numarasının da kendisine ait olduğunu belirten sanıklardan Topal, numaraları uzun süredir kullandığını söyledi. Telefonlardan birinin üzerinde birini de ev telefonu olarak kullandığını ileri süren Kara, "ByLock programını indirmedim ve kullanmadım. Kabul etmiyorum." dedi.



Mahkeme başkanının "Rana ismi sana bir şey hatırlatıyor mu?" diye sorduğu sanık Topal, "Evet, kızımın ismi" yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "ByLock tespiti yapılan numaraların birisinin kullanıcı adı Ali şifresinde ise kızının doğum tarihi ve ismi bulunuyor." dediği sanık Topal, "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Şifrede kızımın doğum tarihi ve isminin bulunması da tesadüften ibarettir." savunmasını yaptı.



ByLock tespiti yapılan diğer telefonda da programa giriş için kullanıcı adında sanığın eşinin başhaflerinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine sanık Topa, "Bir diyeceğim yoktur. Kesinlikle bu telefonlardan ByLock kullanmadım. Raporlar uydurmadır. " iddiasında bulundu.



Sanık Topal ayrıca, 17-25 Aralık sonrası hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "Daha öncesinde çok sayıda takdir ve teşekkür belgelerim almışımdır. Ayrıca 200'ün üzerinde maaş taltifi aldım. 17-25 Aralık sonrası soruşturma geçirerek kınamalar aldım." savunmasını yaptı.



Sanık Abdulkerim Söylemez ise "ByLock" kullanıcısı olmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.