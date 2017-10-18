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FETÖ sanığından komik "ByLock" savunması

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski polis, mahkemeye ulaşan "ByLock" raporunda, kullanıcı şifresinin çocuğunun doğum tarihi ve adının tespit edilmesine rağmen suçlamayı kabul etmeyerek durumun "tesadüften ibaret" olduğu şeklinde savunma yaptı

FETÖ sanığından komik "ByLock" savunması

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski polis, mahkemeye ulaşan "ByLock" raporunda, kullanıcı şifresinin çocuğunun doğum tarihi ve adının tespit edilmesine rağmen suçlamayı kabul etmeyerek durumun "tesadüften ibaret" olduğu şeklinde savunma yaptı

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:11
FETÖ sanığından komik "ByLock" savunması
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MALATYA 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile  meslekten ihraç edilen tutuklu eski polisler Ahmet Topal ile Abdulkerim  Söylemez'in yargılanmalarına devam edildi.
 
Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,  silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma ve görevini engellemeye  teşebbüs" suçundan yargılanan sanıkların her ikisinin de "Bylock" kullanıcısı  olduğunun tespit edildiğini söyledi.
 
"ByLock" programı tespiti yapılan iki telefon numarasının da kendisine  ait olduğunu belirten sanıklardan Topal, numaraları uzun süredir kullandığını  söyledi. Telefonlardan birinin üzerinde birini de ev telefonu olarak kullandığını  ileri süren Kara, "ByLock programını indirmedim ve kullanmadım. Kabul etmiyorum."  dedi.
 
Mahkeme başkanının "Rana ismi sana bir şey hatırlatıyor mu?" diye  sorduğu sanık Topal, "Evet, kızımın ismi" yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme  başkanı "ByLock tespiti yapılan numaraların birisinin kullanıcı adı Ali  şifresinde ise kızının doğum tarihi ve ismi bulunuyor." dediği sanık Topal,  "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Şifrede kızımın doğum tarihi ve isminin bulunması  da tesadüften ibarettir." savunmasını yaptı.
 
ByLock tespiti yapılan diğer telefonda da programa giriş için  kullanıcı adında sanığın eşinin başhaflerinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine  sanık Topa, "Bir diyeceğim yoktur. Kesinlikle bu telefonlardan ByLock  kullanmadım. Raporlar uydurmadır. " iddiasında bulundu.
 
Sanık Topal ayrıca, 17-25 Aralık sonrası hakkında soruşturma  açıldığını belirterek, "Daha öncesinde çok sayıda takdir ve teşekkür belgelerim  almışımdır. Ayrıca 200'ün üzerinde maaş taltifi aldım. 17-25 Aralık sonrası  soruşturma geçirerek kınamalar aldım." savunmasını yaptı.
 
Sanık Abdulkerim Söylemez ise "ByLock" kullanıcısı olmadığını iddia  etti.
 
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek,  dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetö
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