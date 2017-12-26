Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

FETÖ sanığı Korkmaz'ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti

ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari sanığı Hüseyin Korkmaz'ı, yargılandığı "17 Aralık kumpas" davasında tahliye eden hakimler Ahmet Civelek ve Cantürk Taşkın'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yerleri değiştirildi

FETÖ sanığı Korkmaz'ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti

ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari sanığı Hüseyin Korkmaz'ı, yargılandığı "17 Aralık kumpas" davasında tahliye eden hakimler Ahmet Civelek ve Cantürk Taşkın'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yerleri değiştirildi

26 Aralık 2017 Salı 13:33
FETÖ sanığı Korkmaz'ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti
banner404

HSK Birinci Dairesi tarafından dün 1813 sayılı Adli Yargı Kararnamesi  yayımlandı. Toplam 92 hakim ve savcı değişikliğiyle ilgili kararnamede, görev  yeri değişen iki isim dikkati çekti.

"17 Aralık kumpas" davasının tutuklu sanığı Hüseyin Korkmaz'ı tahliye  eden dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Civelek ve üye hakim  Cantürk Taşkın'ın görev yerleri değiştirildi.

Kararnameye göre, halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı  olarak görev yapan Ahmet Civelek Mersin hakimliğine, İstanbul hakimi olarak görev  yapan Cantürk Taşkın da Adana hakimliğine atandı.

Görev yeri değiştirilen Ahmet Civelek'in yerine İstanbul Bölge Adliye  Mahkemesi Daire Başkanlığı'na İstanbul Bölge Adliye Mahkeme üyesi Kemal Aydın  getirildi.

"17 Aralık kumpas" davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza  Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına dönemin Mahkeme Başkanı Ahmet  Civelek ve üye hakim Cantürk Taşkın imza atmış, mahkemenin diğer üye hakimi  İbrahim Gözükara ise muhalif kalmıştı.

FETÖ'nün firari sanığı ve "Bylock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski  komiser Hüseyin Korkmaz, tahliye edilmesinin ardından ABD'ye kaçmış ve burada  devam eden Hakan Atilla davasında tanıklık yapmıştı.

Aynı kararnamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Mehmet Demir  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili  Selamettin Celep Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na, Bakırköy Cumhuriyet  Başsavcıvekili Kenan Doğan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDHakan AtillaCantürk TaşkınAhmet Civelek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tersanede "patlama" hareketliliği
Tersanede "patlama" hareketliliği
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim