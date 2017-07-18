FETÖ örgütten ayrılan askeri öğrencileri istifaya zorlamış

İZMİR Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün TSK içinde nasıl yapılandığını ortaya koyan, örgütten ayrılan ya da yapının dışındaki askeri okul öğrencilerine uyguladığı istifa baskısına ilişkin, şikayetçi eski bir askeri okul öğrencisinin anlattıkları yer aldı.

"İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine 25 Kasım 2015'de gelen M.F.K, FETÖ üyelerinden şikayetçi oldu.

Eski askeri okul öğrencisi M.F.K, iddianamede "şikayetçi" sıfatıyla yer alan ifadesinde, FETÖ/PDY ile ortaokul 2. sınıfa gittiği 2003 yılında memleketinde tanıştığını belirtti.

FETÖ'ye ait bir dershaneye gittiği sırada sonradan "Işık evi" olduğunu öğrendiği bir eve yönlendirildiğini, V.A isimli üniversite öğrencisinden ortaöğretim sınavlarına hazırlık için ek dersler aldığını aktaran M.F.K, askeri liselere gitme isteğini ifade etmesi sonrası ise örgüt üyelerince gittiği dershanesinin değiştirildiğini kaydetti.

Sınavla Maltepe Askeri Lisesini kazandığını anlatan Kılıç, bu başarısı sonrası üst düzey örgüt üyelerinin de kendisine gösterdiği ilgiyi artırdığını vurguladı.

Askeri okula devam ettiği dönemde Yerköy'deki örgüt evinin sorumlusu ile irtibatını devam ettirdiğini ifade eden M.F.K, bu kişiye arkadaşlarıyla ilgili bilgiler verdiğini ve onun tavsiyeleriyle de kendisini gizlediğini beyan etti.

"Sorun kız arkadaşsa çözeriz"

Örgütte "abi" olarak anılan kişiyle yaptığı bir gizli buluşmada kendisine örgüt elebaşı Gülen'in kasetleri dinletildikten sonra "cemaat"ten ayrılanlara ya da ayrılmayı düşünenlere atılabilecek olan "şefkat tokadı"ndan bahsedildiğini belirten Kılıç, şunları anlattı:

"2006 yılının bahar döneminde 'Vedat isimli FETÖ abisine telefonda bundan sonra görüşmek istemediğimi söyledim. Kendisine, FETÖ'nün bir elemanı olmak istemediğimi iletttim. Çok şaşırdı ve 'Yüz yüze görüşelim' dedi ancak ikna kabiliyetlerini bildiğim için bu teklifini kabul etmedim. Bana 'Biz neyi eksik yaptık, paraysa para verelim. Sorun kız arkadaş ise onu da çözeriz' dedi. Kendisine 'Bundan sonra sizinle düşmanız' dediğimde daha önce beraber çektirdiğimiz doğum günü fotoğraflarını kastederek 'Bizdeki fotoğraflarını ne yapalım' diyerek bana aba altından sopa gösterdi. Ben de 'Yakarsanız sevinirim' diye karşılık verdim. 2009'da askeri liseyi bitirdikten sonra Kara Harp Okulunun Menteş'teki intibak eğitimine başladım."

"Fetullahçılar ne yapar biliyor musun?"

Menteş'te çok ağır eğitimlere tabi tutulduğunu, örgütten ayrıldığı için TSK'dan istifa etmesi yönünde baskıya maruz kaldığını savunan M.F.K, yaklaşık 2 gün uykusuz kaldığı bir dönemde takım komutanı üsteğmen Ö.Ö'nün kendisini yanına çağırarak "Bu ne sakal Fetullahçı mısın, sakal bırakıyorsun" diye bir söylemde bulunduğunu vurguladı.

Müşteki M.F.K, kendisini subay lokaline çağıran kurmay yüzbaşı E.Ş'nin, Fetullah Gülen cemaatinden V.A. ile görüştüğünü bildiklerini söylemesi üzerine durumu kabul etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Aralarında geçen bu diyalog sonrası E.Ş'nin kendisinin yakasına yapıştığını aktaran M.F.K, "Bana, 'Sen dün onlara ihanet ettin, yarın da vatana ihanet edersin, senin gibilerin Silahlı Kuvvetlerde yeri yok. Yarın topla bavulunu çek git' dedi." ifadesinde bulundu.

Yaklaşık 100 subay adayı atıldı

İstifa dilekçesi yazarak TSK ile yolunu ayırmak zorunda kaldığını belirten M.F.K, "Benim dönemimden cemaatten ayrılan yaklaşık 100 kişi bunların ordudaki uzantılarının hışmına uğrayarak ağır eğitimler bahanesiyle ya da başarısızlık veya disiplinsizlik sebebiyle ordudan atılmıştır." şeklinde ifade verdi.

"Hepsinden şikayetçiyim"

İzmir'de 2012 yılında gerçekleştirilen "casusluk operasyonu"nu televizyondan seyrettikten sonra İzmir emniyetine gelerek örgütün TSK içindeki yapılanması hakkında bilgi vermek istediğini anlatan M.F.K, çocuk sayılabilecek yaşlarda kendisini kandırarak örgütün içine çeken, dini duygularını istismar eden, askeriye içinde kendisini örgütsel faaliyetlerde kullandıktan sonra yapıdan ayrıldığını söylemesinin ardından TSK'den istifaya zorlayan başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere tüm örgüt yönetici ve üyelerinden davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi ile Tarık Toros hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.