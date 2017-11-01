Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

FETÖ operasyonunda 42 kişi tutuklandı

İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

FETÖ operasyonunda 42 kişi tutuklandı

İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:39
FETÖ operasyonunda 42 kişi tutuklandı
banner404

MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim günü, Kaynak Holding ve bağlı şirket çalışanlarından oluşan kişilere yönelik FETÖ operasyonu düzenledi. 110 kişiden oluşan hedef liste için çeşitli adreslerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının şirket hatları ile ByLock programını kullandığı, diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası'nda organize şekilde bankayı fonlayarak örgütsel şekilde para yatırdıkları, incelenen dijital verilerde, "burs-bağış-himmet" parası verdikleri ve topladıkları, sosyal medyada algı amaçlı faaliyet yürüttükleri tespit edildiği ileri sürüldü.
 
Polisteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 42'si tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulFetöOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü otel sahibine silahlı saldırı
Ünlü otel sahibine silahlı saldırı
Türk yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
Türk yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
Gizemli kazıda son gelişme! Bayrağı gören CHP'li vekil isyan etti
Gizemli kazıda son gelişme! Bayrağı gören CHP'li vekil isyan etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim