FETÖ operasyonu

ORDU Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında öğretmen, öğrenci, polis memuru, mali müşavir, din görevlisi, kamu ve özel sektör çalışanı olmak üzere 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ilk aşamada 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işlemi sürerken 32 kişinin yakalanması çalışmasının devam ettiği belirtildi.