FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock 'u kullananlarında bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltı na alındığı öğrenildi.Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.

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