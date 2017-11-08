Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112272
ALTIN
159.512
DOLAR
3.8899
STERLİN
5.1187
EURO
4.5035
8 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
8 Kasım Günlük Burç Yorumu
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
banner468

FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:49
FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
banner404

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darge girişiminin ardında FETÖ/PDY yönelik  başlatılan soruştuma kapsamında gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1'i subay, 11'i astsubay olmak 12 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine jandarma tarafından bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, Buldur, İstanbul ve Tunceli de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 asker gözaltına alınırken, 3 askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyaFetöPdy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşimin öcünü ben alacağım!
Kardeşimin öcünü ben alacağım!
Danıştay üyesi Kaya meslekten çıkarıldı
Danıştay üyesi Kaya meslekten çıkarıldı
Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...
Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim