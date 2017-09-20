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FETÖ operasyonu: 83 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) eğitim ve mali yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 83 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) eğitim ve mali yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:22
FETÖ operasyonu: 83 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Torbalı, Tire, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında örgüt üyesi oldukları iddia edilen öğretmenlerin yanı sıra 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirFetöFetullahçı Terör Örgütü
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