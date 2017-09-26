FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Acıpayam ilçe merkezi başta olmak üzere Yeşilyuva ve Kelekçi Mahallelerinde yapılan operasyonda ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 10'u adli kontrol kararı ile olmak üzere 15 kişi serbest kaldı. Firarda olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ise 4 adet f serisi 1 dolar ele geçirildi.