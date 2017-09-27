FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Elbistan Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzemeye de incelemek üzere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltıların artacağı bildirildi.