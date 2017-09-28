FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ / PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağını 'ByLock'u kullandığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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