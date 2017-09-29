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FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda FETÖ'cü oldukları ileri sürülen 38 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda FETÖ'cü oldukları ileri sürülen 38 kişi gözaltına alındı

29 Eylül 2017 Cuma 09:25
FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak çalışma başlattı. Polis, Adana merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Kayseri'de farklı meslek gruplarından 38 şahsın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis 5 ilde 41 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 38 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan bazılarının terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock'u kullandığı da tespit edildi. 
Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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AdanaFetöKaçakçılık Ve Organize Suçlarla MücadelePdy
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