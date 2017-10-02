FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ / PDY 'nin sivil yapılanma sına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 36 kişinin terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlendi. Bunun üzerine ByLock'taki konuşma içerikleri çözümlenmiş 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde operasyon başlattı.

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